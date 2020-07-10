Серхио Агуэро не поможет «Манчестер Сити» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом»

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро не сыграет в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом», сообщается на официальном сайте «горожан».



32-летний аргентинский футболист продолжает восстанавливаться после травмы колена.



Напомним, Агуэро травмировал колено в матче английской Премьер-лиги с «Бёрнли» (5:0). Игрок был заменён ещё до перерыва, врачи в ходе обследования диагностировали разрыв левого мениска. В конце июня Агуэро перенёс операцию.



Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Реал» состоится 7 августа на стадионе «Этихад — Сити оф Манчестер». Напомним, первая встреча, которая прошла в Мадриде, завершилась победой английской команды со счётом 2:1.

«Всё прошло хорошо». Агуэро перенёс операцию