«Торпедо» разгромило «Спартак-2» — 5:1. На стадионе присутствовали Федун и Газизов

В Москве на стадионе имени Э.А. Стрельцова состоялся товарищеский матч между столичными клубами «Торпедо» и «Спартак-2». Финальный свисток зафиксировал победу «автозаводцев» со счётом 5:1.

В составе «Торпедо» по одному мячу забили полузащитники Константин Кертанов, Андрей Лях, Владислав Адаев и Илья Берковский, а также нападающий Иван Сергеев. Автором единственного гола «Спартака-2» стал хавбек Святослав Кожедуб.

На матче присутствовали владелец «Спартака» Леонид Федун и новый генеральный директор клуба Шамиль Газизов.

Напомним, по итогам сезона-2019/2020 в Футбольной национальной лиге, который из-за пандемии коронавирусной инфекции был завершен досрочно, «Торпедо» финишировало на четвёртом месте в турнирной таблице, «Спартак-2» — на 17-м.