Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Румменигге — о жеребьёвке ЛЧ: общественность пребывает в слишком большой эйфории

Румменигге — о жеребьёвке ЛЧ: общественность пребывает в слишком большой эйфории
Футбол / Лига чемпионов 0

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге прокомментировал результаты жеребьёвки 1/4 финала Лиги чемпионов. В случае победы в противостоянии с «Челси» «Бавария» в четвертьфинале встретится с победителем пары «Наполи» — «Барселона».

«Не хотел бы сегодня высказываться о возможных соперниках в четвертьфинале, так как мы ещё туда не вышли. Теперь команда должна восстановиться, чтобы с большой концентрацией подойти к ответному матчу с «Челси» на «Альянц Арене» и в итоге пройти дальше. Как и в 2013 году, мы должны двигаться вперёд шаг за шагом, и делать это спокойно. Считаю, после завоевания дубля общественность пребывает в слишком большой эйфории. Сейчас мы полностью сосредоточены на «Челси», а там посмотрим. Однако одно можно сказать с уверенностью: в четвертьфинале будут только сильные соперники», — приводит слова Румменигге официальный сайт «Баварии».

«Бавария» собрала все три приза в номинациях от союза игроков Германии по итогам сезона
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020