Румменигге — о жеребьёвке ЛЧ: общественность пребывает в слишком большой эйфории

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге прокомментировал результаты жеребьёвки 1/4 финала Лиги чемпионов. В случае победы в противостоянии с «Челси» «Бавария» в четвертьфинале встретится с победителем пары «Наполи» — «Барселона».
«Не хотел бы сегодня высказываться о возможных соперниках в четвертьфинале, так как мы ещё туда не вышли. Теперь команда должна восстановиться, чтобы с большой концентрацией подойти к ответному матчу с «Челси» на «Альянц Арене» и в итоге пройти дальше. Как и в 2013 году, мы должны двигаться вперёд шаг за шагом, и делать это спокойно. Считаю, после завоевания дубля общественность пребывает в слишком большой эйфории. Сейчас мы полностью сосредоточены на «Челси», а там посмотрим. Однако одно можно сказать с уверенностью: в четвертьфинале будут только сильные соперники», — приводит слова Румменигге официальный сайт «Баварии».
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