Арбитр Федотов: Тедеско должны были закрыть на шесть, а то и на все двенадцать матчей!

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал дисквалификацию главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско на три матча за поведение в домашней встрече 27-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:1).

«По словам Григорьянца, был физический контакт Тедеско и резервного арбитра – тренер «Спартака» похлопал резервного руками по лицу. Могу сказать, что вас обманывают. Я судил матч «Зенита» и «Крыльев», где удалил Виллаш-Боаша за то, что толкнул резервного арбитра. Ему дали шесть матчей. А здесь Тедеско по щекам ударил. Это вообще что такое?! За такое его на шесть матчей закрыть должны были! А то и на все двенадцать! Это физический контакт! Три матча – это ни о чём. Получается, теперь резервного можно по щекам хлопать за три матча. Прикольно, теперь каждый так делать будет», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.