Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Каррагер: плохая форма де Хеа длится слишком долго. Не верю, что вернётся на былой уровень

Каррагер: плохая форма де Хеа длится слишком долго. Не верю, что вернётся на былой уровень
Футбол / Англия 0

Бывший защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер выразил мнение о вратарской позиции в «Манчестер Юнайтед».

«Игроки, поднявшие «Ливерпуль» из команды, преследующей первую четвёрку в чемпионате Англии до чемпионов Европы и английской Премьер-лиги, — Вирджил ван Дейк и Алиссон.

Безусловно, в обороне они выводят команду Юргена Клоппа на уровень выше «Манчестер Юнайтед». Поэтому «Красные дьяволы» должны беспокоиться о своём страже ворот. Плохая форма Давида де Хеа длится слишком долго, чтобы её можно было охарактеризовать как некоторую вспышку. Я не верю, что он вёрнется на уровень, на котором он был 3 или 4 года назад. Учитывая его высокую зарплату, избавиться от него будет непросто», — цитирует Каррагера Metro со ссылкой на The Telegraph.

Вратарь «Юнайтед» Дин Хендерсон, арендованный «Шеффилд Юнайтед», в этом сезоне произвёл хорошее впечатление своей игрой и некоторые эксперты предположили, что он может стать основным вратарём клуба, посадив де Хеа на скамейку запасных в следующем сезоне. Но бывший защитник «Ливерпуля» сомневается, что Хендерсон готов справиться с давлением в «Юнайтед» являясь первым вратарём.

«Хотя есть и те, кто говорит, что Дин Хендерсон готов занять позицию первого номера, я так не думаю. Между игрой за «Шеффилд Юнайтед» и на «Олд Траффорд» совсем другое давление».

Каррагер: если один из трёх форвардов «Ливерпуля» выбывает, наступает массивный спад
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020