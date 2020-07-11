Каррагер: плохая форма де Хеа длится слишком долго. Не верю, что вернётся на былой уровень

Бывший защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер выразил мнение о вратарской позиции в «Манчестер Юнайтед».

«Игроки, поднявшие «Ливерпуль» из команды, преследующей первую четвёрку в чемпионате Англии до чемпионов Европы и английской Премьер-лиги, — Вирджил ван Дейк и Алиссон.



Безусловно, в обороне они выводят команду Юргена Клоппа на уровень выше «Манчестер Юнайтед». Поэтому «Красные дьяволы» должны беспокоиться о своём страже ворот. Плохая форма Давида де Хеа длится слишком долго, чтобы её можно было охарактеризовать как некоторую вспышку. Я не верю, что он вёрнется на уровень, на котором он был 3 или 4 года назад. Учитывая его высокую зарплату, избавиться от него будет непросто», — цитирует Каррагера Metro со ссылкой на The Telegraph.



Вратарь «Юнайтед» Дин Хендерсон, арендованный «Шеффилд Юнайтед», в этом сезоне произвёл хорошее впечатление своей игрой и некоторые эксперты предположили, что он может стать основным вратарём клуба, посадив де Хеа на скамейку запасных в следующем сезоне. Но бывший защитник «Ливерпуля» сомневается, что Хендерсон готов справиться с давлением в «Юнайтед» являясь первым вратарём.



«Хотя есть и те, кто говорит, что Дин Хендерсон готов занять позицию первого номера, я так не думаю. Между игрой за «Шеффилд Юнайтед» и на «Олд Траффорд» совсем другое давление».