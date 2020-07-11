Американский портал назвал «Манчестер Сити» наиболее вероятным победителем ЛЧ

Американский портал FiveThirtyEight, иногда именуемый 538, специализирующийся на анализе опросов общественного мнения, провёл исследование в отношении возможного победителя текущего розыгрыша Лиги чемпионов.
Наиболее вероятным победителем турнира был назван «Манчестер Сити», который набрал 30% голосов. Следом за ним идёт «Бавария» (22%), а замыкает тройку «Пари Сен-Жермен» (14%). Наименее вероятными обладателями титула в текущем сезоне являются «Лион», «Наполи» и «Челси», каждый из которых набрал менее 1%.
Отметим, что респонденты издания не верят в успех в нынешнем розыгрыше таких популярных клубов, как туринский «Ювентус» (2%) и мадридский «Реал» (2%).
Напомним, нынешний сезон Лиги чемпионов будет доигран в формате «Финала восьми» в Лиссабоне в период с 12 по 23 августа. Противостояния будут проходить в одноматчевом формате.
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