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Джейдон Санчо близок к переходу в «Манчестер Юнайтед»

Джейдон Санчо близок к переходу в «Манчестер Юнайтед»
Футбол / Англия 0

Вингер дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо близок к переходу в «Манчестер Юнайтед», сообщает Express.de.

По информации источника, немецкий клуб готов пойти на сделку с «Манчестер Юнайтед», чтобы улучшить своё финансовое положение. Ранее руководство дортмундской «Боруссии» объявило о потере £ 40 млн (около € 45 млн) в сезоне-2019/2020 из-за пандемии коронавируса.

Контракт Джейдона Санчо с дортмундской «Боруссией» рассчитан до 2022 года. Ранее сообщалось, что английский футболист хочет вернуться в родную страну, где он выступал за молодёжные команды «Манчестер Сити» и «Уотфорда».

В нынешнем сезоне Санчо в 44 матчах во всех турнирах на клубном уровне забил 20 голов и отдал 20 результативных передач.

Дортмундская «Боруссия» установила дедлайн на трансфер Джейдона Санчо
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