Хосеп Гвардиола: завершить чемпионат на втором месте важнее, чем выиграть Кубок Англии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отметил, что сохранение второго места в турнирной таблице чемпионата Англии важнее для «горожан», чем победа в Кубке страны.
«Мы не можем отрицать, что завершить чемпионат на втором месте важнее, чем выиграть Кубок Англии. Мы не были лучшими в этом сезоне. Другая команда смогла показать лучший результат, но мы превзошли остальные 18 клубов. Сохранить второе место — наша цель на концовку сезона», — приводит слова Гвардиолы Goal.com.
Матч 1/2 финала Кубка Англии «Арсенал» — «Манчестер Сити» состоится 18 июля. Напомним, во втором полуфинале турнира сыграют «Манчестер Юнайтед» и лондонский «Челси». Встреча состоится 19 июля.
«Манчестер Сити» набрал в 34 матчах 69 очков и занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.
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