«Лион» заинтересован в подписании Гюэндузи

Полузащитник лондонского «Арсенала» Маттео Гюэндузи может продолжить карьеру во Франции, сообщает Foot01.

По информации источника, «Лион» нуждается в полузащитнике, поскольку аренда Тузара завершается в конце текущего сезона, и заинтересован в услугах 21-летнего футболиста.



Отметим, что Гюэндузи не попадает в заявку «канониров» со скандала в матче с «Брайтон энд Хоув Альбион» (1:2). Сообщалось, что в ходе встречи 30-го тура АПЛ 21-летний француз называл оппонентов дерьмом и насмехался над их зарплатами, говоря, что его партнёры получают столько, сколько те не будут получать никогда. Более того, по информации источника, Маттео вёл себя таким образом и в ряде других матчей.



В СМИ сообщалось, что Артета намерен настаивать на продаже полузащитника.