«Лион» заинтересован в подписании Гюэндузи

Полузащитник лондонского «Арсенала» Маттео Гюэндузи может продолжить карьеру во Франции, сообщает Foot01.
По информации источника, «Лион» нуждается в полузащитнике, поскольку аренда Тузара завершается в конце текущего сезона, и заинтересован в услугах 21-летнего футболиста.
Отметим, что Гюэндузи не попадает в заявку «канониров» со скандала в матче с «Брайтон энд Хоув Альбион» (1:2). Сообщалось, что в ходе встречи 30-го тура АПЛ 21-летний француз называл оппонентов дерьмом и насмехался над их зарплатами, говоря, что его партнёры получают столько, сколько те не будут получать никогда. Более того, по информации источника, Маттео вёл себя таким образом и в ряде других матчей.
В СМИ сообщалось, что Артета намерен настаивать на продаже полузащитника.
- 11 июля 2020
-
13:00
-
12:49
-
12:45
-
12:29
-
12:26
-
11:59
-
11:57
-
11:49
-
11:26
-
11:10
-
11:03
-
10:49
-
10:45
-
10:34
-
10:33
-
10:22
-
10:16
-
10:06
-
10:04
-
09:53
-
09:45
-
09:36
-
09:30
-
09:27
-
09:24
-
09:14
-
09:00
-
06:52
-
05:53
-
05:36
-
04:54
-
04:38
-
04:16
-
04:02
-
02:23