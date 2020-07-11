Защитник «Ахмата» Анхель перенёс операцию
Защитник грозненского «Ахмата» Анхель Вилькер перенёс операцию на предплечье, сообщает пресс-служба клуба.
«Защитник Анхель Вилькер перенёс операцию на предплечье. Напомним, футболист получил травму в матче 26-го тура с ЦСКА. Срок восстановления — десять недель. Желаем Анхелю скорейшего выздоровления!» — подписала снимок игрока пресс-служба в «Твиттере».
В текущем сезоне защитник провёл 19 матчей в Российской Премьер-Лиге и забил один гол. На счету игрока четыре жёлтые карточки.
«Ахмат» после 27 туров занимает с 30 заработанными очками 13-е место в чемпионате России. В матче 28-го тура команда Шалимова сыграет с «Зенитом». Матч пройдёт сегодня, 11 июля, в Грозном. Начало встречи — в 18:30 по московскому времени.
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