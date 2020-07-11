«Барселона» намерена приобрести 19-летнего нападающего «Сан-Паулу»

«Барселона» достигла договорённости о трансфере нападающего «Сан-Паулу» Густаво Майя, сообщает Mundo Depotivo.



По информации источника, каталонский клуб должен перевести на счёт бразильской команды € 1,5 млн до 15 июля, а ещё € 3,5 млн «Барселона» заплатит частями. В прошлом году каталонцы заплатили € 1 млн, чтобы зарезервировать льготный вариант приобретения молодого футболиста. Стоит отметить, что 19-летний Майя так и не дебютировал в составе основной команды «Сан-Паулу».

«Барселона» набрала в 35 матча 76 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. Лидером соревнований является мадридский «Реал», в 35 матчах набравший 80 очков. В тройку лидеров также входит мадридский «Атлетико» (63).