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Шунин подарит пережившему удар молнии вратарю «Знамени Труда» перчатки и бутсы

Шунин подарит пережившему удар молнии вратарю «Знамени Труда» перчатки и бутсы
Футбол / РПЛ 0

Вратарь московского «Динамо» и сборной России Антон Шунин обратился к голкиперу клуба «Знамя Труда» Ивану Заборовскому, в которого ударила молния в ходе тренировки.

Напомним, вратарь клуба ПФЛ «Знамя Труда» из Орехово-Зуево Иван Заборовский оказался в реанимации после поражения молнией на тренировке. Впоследствии стало известно, что 16-летний футболист пришёл в себя и идёт на поправку.

«Антон Шунин от вратарского братства сборной поддержал Ивана», — говорится в сообщении пресс-службы сборной России, размещённом в «Твиттере».

«Ваня, привет. Я слышал, ты идёшь на поправку. Хочу сделать тебе небольшой подарок для достижения твоей мечты. Надеюсь, скоро ты сможешь приступить к тренировкам. Хочу подарить тебе вот эти перчатки и бутсы», — сказал Шунин в ролике.

Вратарь клуба ПФЛ «Знамя Труда» оказался в реанимации после попадания молнии на тренировке
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