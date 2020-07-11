Шунин подарит пережившему удар молнии вратарю «Знамени Труда» перчатки и бутсы

Вратарь московского «Динамо» и сборной России Антон Шунин обратился к голкиперу клуба «Знамя Труда» Ивану Заборовскому, в которого ударила молния в ходе тренировки.



Напомним, вратарь клуба ПФЛ «Знамя Труда» из Орехово-Зуево Иван Заборовский оказался в реанимации после поражения молнией на тренировке. Впоследствии стало известно, что 16-летний футболист пришёл в себя и идёт на поправку.



«Антон Шунин от вратарского братства сборной поддержал Ивана», — говорится в сообщении пресс-службы сборной России, размещённом в «Твиттере».



«Ваня, привет. Я слышал, ты идёшь на поправку. Хочу сделать тебе небольшой подарок для достижения твоей мечты. Надеюсь, скоро ты сможешь приступить к тренировкам. Хочу подарить тебе вот эти перчатки и бутсы», — сказал Шунин в ролике.

Вратарь клуба ПФЛ «Знамя Труда» оказался в реанимации после попадания молнии на тренировке