«Лацио» потерпел третье поражение подряд, дома проиграв «Сассуоло»

В матче 32-го тура итальянской Серии А римский «Лацио» принимал «Сассуоло». Встреча состоялась в Риме на стадионе «Олимпико» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
Автором первого гола стал полузащитник «Лацио» Луис Альберто на 33-й минуте. В начале второго тайма счёт сравнял нападающий «Сассуоло» Джакомо Распадори, ему ассистировал форвард Франческо Капуто. Победный мяч забил Капуто в компенсированное время с передачи защитника Джанмарко Феррари.
«Лацио» теряет очки в третьем туре чемпионата Италии подряд. В предыдущих матчах «орлы» на выезде проиграли «Лечче» (1:2) и дома были разгромлены «Миланом» (0:3).
«Лацио» занимает второе место в турнирной таблице Серии А. Отставание команды Симоне Индзаги от «Ювентуса», у которого одна встреча в запасе, составляет 7 очков. «Сассуоло» — на восьмом месте.
- 11 июля 2020
-
20:49
-
20:32
-
20:28
-
20:25
-
20:12
-
19:53
-
19:53
-
19:39
-
19:23
-
19:22
-
19:05
-
19:00
-
18:57
-
18:51
-
18:40
-
18:40
-
18:20
-
18:13
-
17:53
-
17:30
-
17:16
-
17:11
-
16:51
-
16:50
-
16:39
-
16:25
-
16:08
-
16:03
-
15:51
-
15:39
-
15:34
-
15:30
-
15:27
-
15:00
-
14:59