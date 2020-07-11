Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Сочи» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Лацио» потерпел третье поражение подряд, дома проиграв «Сассуоло»

«Лацио» потерпел третье поражение подряд, дома проиграв «Сассуоло»
Футбол / Италия 0

В матче 32-го тура итальянской Серии А римский «Лацио» принимал «Сассуоло». Встреча состоялась в Риме на стадионе «Олимпико» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Автором первого гола стал полузащитник «Лацио» Луис Альберто на 33-й минуте. В начале второго тайма счёт сравнял нападающий «Сассуоло» Джакомо Распадори, ему ассистировал форвард Франческо Капуто. Победный мяч забил Капуто в компенсированное время с передачи защитника Джанмарко Феррари.

«Лацио» теряет очки в третьем туре чемпионата Италии подряд. В предыдущих матчах «орлы» на выезде проиграли «Лечче» (1:2) и дома были разгромлены «Миланом» (0:3).

«Лацио» занимает второе место в турнирной таблице Серии А. Отставание команды Симоне Индзаги от «Ювентуса», у которого одна встреча в запасе, составляет 7 очков. «Сассуоло» — на восьмом месте.

Италия - Серия А. 32-й тур
11 июля 2020, суббота. 18:15 МСК
Лацио
Рим
Окончен
1 : 2
Сассуоло
Сассуоло
1:0 Альберто – 33'   1:1 Распадори – 52'   1:2 Капуто – 90+1'
«Манчестер Сити» может обменять Зинченко и Отаменди на Кулибали
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020