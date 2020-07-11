«Лацио» потерпел третье поражение подряд, дома проиграв «Сассуоло»

В матче 32-го тура итальянской Серии А римский «Лацио» принимал «Сассуоло». Встреча состоялась в Риме на стадионе «Олимпико» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Автором первого гола стал полузащитник «Лацио» Луис Альберто на 33-й минуте. В начале второго тайма счёт сравнял нападающий «Сассуоло» Джакомо Распадори, ему ассистировал форвард Франческо Капуто. Победный мяч забил Капуто в компенсированное время с передачи защитника Джанмарко Феррари.

«Лацио» теряет очки в третьем туре чемпионата Италии подряд. В предыдущих матчах «орлы» на выезде проиграли «Лечче» (1:2) и дома были разгромлены «Миланом» (0:3).

«Лацио» занимает второе место в турнирной таблице Серии А. Отставание команды Симоне Индзаги от «Ювентуса», у которого одна встреча в запасе, составляет 7 очков. «Сассуоло» — на восьмом месте.