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«Зенит» поделил очки с «Ахматом», играя в меньшинстве с 34-й минуты

«Зенит» поделил очки с «Ахматом», играя в меньшинстве с 34-й минуты
Футбол / РПЛ 0

В матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги «Ахмат» сыграл вничью с «Зенитом». Встреча проходила на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном и завершилась со счётом 1:1.

Полузащитник «Ахмата» Олег Иванов забил гол «Зениту» после ошибки голкипера Андрея Лунёва на 6-й минуте встречи. На 22-й минуте матча Себастьян Дриусси переправил мяч в сетку ворот с подачи Дугласа Сантоса.

На 34-й минуте встречи полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони был удалён, получив вторую жёлтую карточку за фол против Дениса Глушакова. Первое предупреждение Ригони получил на 10-й минуте за опасную игру.

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Михаилом Вилковым из Нижнего Новгорода. В бригаду входили ассистенты Николай Ерёмин и Андрей Болотенков (оба — Москва). Резервный рефери — Лаша Верулидзе (Владикавказ).

В первом круге встреча команд, состоявшаяся 17 августа 2019 года, завершилась вничью со счётом 0:0.

Петербургский «Зенит», в 28 турах набрав 66 очков, занимает 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Сине-бело-голубые досрочно оформили чемпионский титул. «Ахмат» (31) — на 12-м месте.

Россия - Премьер-Лига. 28-й тур
11 июля 2020, суббота. 18:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 О. Иванов – 6'   1:1 Дриусси – 22'
Удаления: нет / Ригони – 34'
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