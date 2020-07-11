Шалимов — о ничьей с «Зенитом»: довольны результатом. «Ахмат» сделал шаг вперёд

Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов дал комментарий после домашнего матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:1).

«Игра была тяжёлая, как мы и предполагали. У нас накапливается усталость. «Зенит» приехал в хорошем настроении, сделал ротацию, физическое состояние у них лучше, но игра с нашей стороны была неплохая.

Удаление пошло нам на пользу, но мы действовали аккуратно. Было важно не пропустить в быстрой атаке. Игра была равная, мы довольны результатом и сделали шаг вперёд. Нам было важно набрать какие-то очки.

Быстрых атак у нас не было, мы атаковали, как они. Создавали моменты в позиционных атаках. «Зенит» очень грамотно оборонялся, поэтому нам и не удалось реализовать численное большинство.

У Одисе Роши травма задней поверхности бедра, он занимается индивидуально. Проверим его, и, если готов, он начнёт завтра тренироваться в общей группе», — передаёт слова Шалимова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.