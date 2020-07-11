Арбитр Федотов: судьи снова прозевали пенальти не в пользу «Спартака»

Арбитр Игорь Федотов считает, что в начале второго тайма матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» — «Спартак» (0:1) красно-белые должны были получить право исполнить удар с 11-метровой отметки.
«Момент на 49-й минуте — это одиннадцатиметровый удар. Футболист «Сочи» играет рукой в своей штрафной площади. Пересмотрел повтор много раз — защитник хозяев находится на линии штрафной, он разворачивает в сторону ворот, а рука, соответственно, находится в штрафной. Можно даже по проекции посмотреть, где он выпрыгивает.
Следовало назначить пенальти в ворота «Сочи». Арбитр эпизод видеть не мог, он смотрел в спину футболисту, но второй помощник мог увидеть момент, а судьи на VAR, скорее всего, не нашли нужный повтор. А раз повтора с офсайдной камеры нет, значит, и камеры, скорее всего, там просто нет.
Пенальти на 49-й судьи прозевали. И снова прозевали его не в пользу «Спартака». Но надо немного отстать от судей и спрашивать Колошина (Леонид Колошин — заместитель руководителя департамента судейства РФС по вопросам судейства. — Прим. «Чемпионата»): «Почему не работает VAR?» — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 11 июля 2020
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