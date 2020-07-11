«Ничего не ожидал в нашу пользу». Тренер «Спартака» Хинкель — о спорном эпизоде с Понсе

Тренер московского «Спартака» Андреас Хинкель прокомментировал спорный эпизод в выездном матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (0:1).
На 36-й минуте форвард «Спартака» Эсекьель Понсе упал в штрафной площади «Сочи». Главный судья встречи Сергей Иванов решил, что вратарь хозяев Николай Заболотный не нарушал правила на игроке красно-белых.
«Пока ничего не могу сказать. Во время игры не видел этот момент, футболисты закрывали обзор. Так что пока никаких комментариев, но я ничего не ожидал в нашу пользу», — передаёт слова Хинкеля корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
«Спартак» занимает 10-е место в турнирной таблице Премьер-Лиги. В последних двух турах красно-белые сыграют с «Ахматом» (Москва, 15 июля) и «Рубином» (Казань, 22 июля).
- 11 июля 2020
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