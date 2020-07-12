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Антуан Гризманн получил травму в матче с «Вальядолидом»

Антуан Гризманн получил травму в матче с «Вальядолидом»
Футбол / Испания 0

29-летний французский нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн получил травму в матче 36-го тура чемпионата Испании с «Вальядолидом» (1:0), сообщает Football Espana.

Форвард был заменён в перерыве матча, вместо него на поле вышел уругваец Луис Суарес. Теперь Гризманну предстоит пройти углублённое медицинское обследование, однако уже сейчас некоторые испанские СМИ сообщают, что из-за полученного повреждения в области мышцы берда он может пропустить концовку чемпионата Испании.

Напомним, что в оставшихся двух матчах Ла Лиги «Барселоне» предстоит встретиться с «Осасуной» и «Алавесом».

«Барселона» занимает второе место в турнирной таблице Примеры. Отставание каталонцев от мадридского «Реала», у которого есть одна встреча в запасе, составляет одно очко.

«Барселона» одержала третью победу подряд, обыграв «Вальядолид»
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