Антуан Гризманн получил травму в матче с «Вальядолидом»

29-летний французский нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн получил травму в матче 36-го тура чемпионата Испании с «Вальядолидом» (1:0), сообщает Football Espana.
Форвард был заменён в перерыве матча, вместо него на поле вышел уругваец Луис Суарес. Теперь Гризманну предстоит пройти углублённое медицинское обследование, однако уже сейчас некоторые испанские СМИ сообщают, что из-за полученного повреждения в области мышцы берда он может пропустить концовку чемпионата Испании.
Напомним, что в оставшихся двух матчах Ла Лиги «Барселоне» предстоит встретиться с «Осасуной» и «Алавесом».
«Барселона» занимает второе место в турнирной таблице Примеры. Отставание каталонцев от мадридского «Реала», у которого есть одна встреча в запасе, составляет одно очко.
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