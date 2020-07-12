Энрике Сетьен: «Барселона» делает всё возможное, но «Реал» выигрывает все матчи

Главный тренер «Барселоны» Энрике Сетьен дал комментарий после выездного матча 36-го тура испанской Примеры с «Вальядолидом» (1:0).

«Конечно, Лионелю Месси нужен отдых. Если бы мы забили больше в первой половине, возможно, больше игроков получили бы отдых. Наша команда была уставшей.

Мы могли решить исход встречи ещё до перерыва. У нас были моменты, чтобы забить два или три мяча. Во втором тайме начались проблемы.

«Барселона» делает всё возможное, чтобы стать лучше. Не знаю, достаточно ли этого, чтобы стать чемпионами, поскольку «Реал» выигрывает все матчи.

В матче с «Вальядолидом» мы сделали достаточно, создали много шансов, но не были успешны в концовке», — приводит слова Сетьена Marca.

«Барселона» занимает второе место в турнирной таблице Примеры. Отставание каталонцев от мадридского «Реала», у которого одна встреча в запасе, составляет одно очко.