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«Манчестер Юнайтед» предложил £ 58 млн за Милана Шкриньяра

«Манчестер Юнайтед» предложил £ 58 млн за Милана Шкриньяра
Футбол / Англия 0

«Манчестер Юнайтед» интересуется защитником миланского «Интера» Миланом Шкриньяром. «Красные дьяволы» сделали предложение чёрно-синим в размере £ 58 млн (€ 65 млн), сообщает Goal.com со ссылкой на Tuttosport.

Шкриньяр перешёл в «Интер» из «Сампдории» летом 2017 года за € 34 млн. Сейчас трансферная стоимость 25-летнего словака оценивается в € 48 млн. Контракт защитника с миланским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

В услугах Милана заинтересованы также «Манчестер Сити», мадридский «Реал» и мюнхенская «Бавария».

В нынешнем сезоне Шкриньяр принял участие в 27 матчах итальянской Серии А, шести встречах Лиги чемпионов и трёх — Кубка Италии. Футболист записал в актив две результативные передачи.

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