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Экс-игрок сборной Австралии Единак объявил о завершении карьеры

Экс-игрок сборной Австралии Единак объявил о завершении карьеры
Футбол / Прочие турниры 0

Австралийский полузащитник Майл Единак объявил о завершении профессиональной карьеры в возрасте 35 лет.

«Я был мальчишкой из Западного Сиднея, который мечтал стать профессиональным футболистом. Мой путь к достижению цели был полон испытаний, приключений и воспоминаний, которые всегда буду хранить в сердце.

Благодарю все клубы, за которые играл, за предоставленную возможность. Благодарю тренеров, персонал, одноклубников и болельщиков за то, что сыграли роль. Огромное спасибо семье, которая поддерживала меня на протяжении многих лет. Спасибо жене и детям, которые всегда были моими самыми большими фанатами. Таков мир. Ребята, мечтайте о большем и никогда не переставайте следовать за мечтой», — написал Единак на своей странице в соцсетях.

Фото можно посмотреть на странице Майла Единака в «Инстаграме».

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