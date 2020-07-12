Занимавший 3-е место в первенстве Беларуси «Энергетик» на своём поле проиграл 1:8

В матче 17-го тура чемпионата Беларуси минский «Энергетик» проиграл брестскому «Руху» со счётом 1:8. Встреча состоялась в Молодечно на стадионе «Городской». Обслуживал матч арбитр Сергей Цинкевич, ассистировали ему судьи на линиях Евгений Романов и Виталий Малютин.
Счёт был открыт на 13-й минуте — автором забитого мяча стал Артём Концовой. На 31-й минуте преимущество гостей увеличил Денис Гречихо. В концовке тайма ещё два гола в ворота «Энергетика» забили Артём Рахманов и Евгений Шевченко. В середине второго тайма отличились Александр Мигунов и Концевой. На 78-й минуте седьмой гол забил Концевой, оформив хет-трик. Вскоре Владислав Махумедов забил гол престижа. На 86-й минуте окончательный счёт установил Олег Никифоренко.
«Рух», набрав 25 очков, поднялся на 7-е место в турнирной таблице чемпионата Беларуси. «Энергетик» (29) опустился с 3-го на 4-е место.
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