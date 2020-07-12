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Занимавший 3-е место в первенстве Беларуси «Энергетик» на своём поле проиграл 1:8

Занимавший 3-е место в первенстве Беларуси «Энергетик» на своём поле проиграл 1:8
Футбол / Прочие турниры 0

В матче 17-го тура чемпионата Беларуси минский «Энергетик» проиграл брестскому «Руху» со счётом 1:8. Встреча состоялась в Молодечно на стадионе «Городской». Обслуживал матч арбитр Сергей Цинкевич, ассистировали ему судьи на линиях Евгений Романов и Виталий Малютин.

Счёт был открыт на 13-й минуте — автором забитого мяча стал Артём Концовой. На 31-й минуте преимущество гостей увеличил Денис Гречихо. В концовке тайма ещё два гола в ворота «Энергетика» забили Артём Рахманов и Евгений Шевченко. В середине второго тайма отличились Александр Мигунов и Концевой. На 78-й минуте седьмой гол забил Концевой, оформив хет-трик. Вскоре Владислав Махумедов забил гол престижа. На 86-й минуте окончательный счёт установил Олег Никифоренко.

«Рух», набрав 25 очков, поднялся на 7-е место в турнирной таблице чемпионата Беларуси. «Энергетик» (29) опустился с 3-го на 4-е место.

Беларусь - Высшая лига. 17-й тур
12 июля 2020, воскресенье. 16:30 МСК
Энергетик-БГУ
Минск
Окончен
1 : 8
Рух
Брест
0:1 Концевой – 13'   0:2 Гречихо – 31'   0:3 Рахманов – 40'   0:4 Шевченко – 42'   0:5 Мигунов – 63'   0:6 Концевой – 66'   0:7 Концевой – 78'   1:7 Мухамедов – 84'   1:8 Никифоренко – 86'
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