Николич: мы недовольны результатом и качеством игры «Локомотива» в матче с «Уфой»

Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич прокомментировал ничейный результат матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой» (1:1).

«Мы недовольны результатом и качеством игры. Мы опытная команда. У нас было 10 невынужденных ошибок в первом тайме. Сделали замены, и стало лучше. У нас были шансы, но надо признать, что были и «Уфы». Этот результат нас не устраивает», — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

Для «Локомотива» эта ничья стала четвёртой подряд. Команда Марко Николича занимает второе место в РПЛ, набрав 51 очко. «Уфа» (37) — на шестом месте. Следующий матч «железнодорожники» проведут 16 июля с ЦСКА. Встреча пройдёт в Москве на стадионе «РЖД Арена».