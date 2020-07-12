Дубль Рауля Гарсии принёс «Атлетику» победу в матче с «Леванте»

В матче 36-го тура чемпионата Испании «Леванте» уступил «Атлетику» со счётом 1:2. Встреча состоялась в Валенсии на стадионе «Сьюдад де Валенсия». Обслуживал матч арбитр Хавьер Альберола Рохас, ассистировали ему судьи на линиях Иван Эрнандес Рамос и Маркос Сердан.

Счёт был открыт в начале встречи — на 4-й минуте автором забитого мяча стал Рауль Гарсия. В концовке первого тайма бильбаоский клуб увеличил разрыв в счёте, отличился Рауль Гарсия, которому ассистировал Оскар де Маркос. В середине второго тайма хозяева отыграли один мяч благодаря голу Эниса Барди с передачи Борхи Майораля.

«Атлетик», набрав 51 очко, поднялся на седьмое место в турнирной таблице испанского национального чемпионата. «Леванте» (43) — на 12-м месте.