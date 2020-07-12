Николич: думаю, Джорджевич в этом сезоне уже не сыграет

Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич после матча с «Уфой» (1:1) рассказал о состоянии травмированных игроков.

«С чем связаны две замены в перерыве? Мурило получил жёлтую карточку, был риск, что его удалят. Антон играл в последних матчах. Возможно, ему не хватило бы физики, чтобы выдержать скорости второго тайма. После двойной замены характер игры улучшился.



Гилерме и Баринов сыграют с ЦСКА? Думаю, они будут готовиться к следующей игре, как и Рыбусь, у которого сегодня был перебор карточек. Думаю, Лука Джорджевич в этом сезоне не сыграет. Гиля и Баринов будут готовиться к следующим матчам», — приводит слова Николича пресс-служба клуба.

Джорджевич получил травму связок колена 18 октября в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (2:0). В ноябре 25-летний черногорец перенёс операцию.