Гончаренко — о ничьей с «Рубином»: футбол состоит из того — забиваешь ты или нет

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал ничейный результат матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином» (1:1).
«Футбол состоит из того, забиваешь ты или нет. В предыдущих матчах забивали много, сегодня по-другому. Подходов было много, но не хватало то паса, то последнего удара, то передерживали мяч. Хотя ударов в створ было достаточно. Хотелось, чтобы после забитого гола мы играли выше, тогда „Рубин“ играл бы только длинными передачами. Поэтому нам не следовало садиться так глубоко», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
ЦСКА, набрав 47 очков, занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В следующем туре ЦСКА на выезде встретится с «Локомотивом». Матч состоится 16 июля.
- 12 июля 2020
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