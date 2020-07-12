Гончаренко — о ничьей с «Рубином»: футбол состоит из того — забиваешь ты или нет

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал ничейный результат матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином» (1:1).

«Футбол состоит из того, забиваешь ты или нет. В предыдущих матчах забивали много, сегодня по-другому. Подходов было много, но не хватало то паса, то последнего удара, то передерживали мяч. Хотя ударов в створ было достаточно. Хотелось, чтобы после забитого гола мы играли выше, тогда „Рубин“ играл бы только длинными передачами. Поэтому нам не следовало садиться так глубоко», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

ЦСКА, набрав 47 очков, занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В следующем туре ЦСКА на выезде встретится с «Локомотивом». Матч состоится 16 июля.