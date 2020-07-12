Виктор Гончаренко: не будем оценивать шансы ЦСКА на Лигу чемпионов

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко отказался рассуждать о шансах команды на попадание в Лигу чемпионов сезона-2020/2021.

«Шансы на Лигу чемпионов? Не будем оценивать. Главное — следующая игра. Подготовимся, чтобы как можно лучше сыграть с „Локомотивом“. У нас особенность чемпионата, что часто берут очки те, кто играет вторым номером. Мне кажется, мы стали гораздо лучше играть в позиционной атаке. Количество моментов стало больше, весь вопрос состоит в реализации», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

ЦСКА, набрав 47 очков, занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В следующем туре ЦСКА на выезде встретится с «Локомотивом». Матч состоится 16 июля.