Слуцкий тепло встретил Чалова и Дзагоева. Лучшие фото с матча ЦСКА — «Рубин»

12 июля в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» в матче 28-го тура российской Премьер-Лиги «Рубин» сыграл вничью с ЦСКА. Встреча завершилась со счётом 1:1.

Счёт был открыт в середине второго тайма — на 62-й минуте автором забитого мяча стал нападающий ЦСКА Фёдор Чалов, которому ассистировал Кристиян Бистрович. В концовке встречи «Рубин» спас от поражения Евгений Марков, который забил с пенальти.

ЦСКА, набрав 47 очков, занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Рубин» (34) — на 9-м месте. Первое место занимает «Зенит» (66), который уже обеспечил себе чемпионский титул.

Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Рубин» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.