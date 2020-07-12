Арнор Сигурдссон не сыграет с «Локомотивом»
Исландский полузащитник московского ЦСКА Арнор Сигурдссон пропустит матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом».
В матче 28-го тура с «Рубином» (1:1) Сигурдссон получил жёлтую карточку, которая стала для него четвёртой в нынешнем сезоне. Таким образом, хавбек дисквалифицирован на один матч.
ЦСКА, набрав 47 очков, занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Локомотив» (51) — на 2-м месте. Матч «Локомотив» — ЦСКА состоится 16 июля. Встреча пройдёт в Москве на стадионе «РЖД Арена». Начало матча — в 20:30 мск.
Сигурдссон перешёл в ЦСКА летом 2018 года из «Норрчёпинга». Сумма трансфера составила € 4 млн. В нынешнем сезоне 21-летний хавбек провёл 22 матча в РПЛ, забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.
Виктор Гончаренко: не будем оценивать шансы ЦСКА на Лигу чемпионов
- 12 июля 2020
-
22:36
-
22:27
-
22:26
-
22:15
-
21:55
-
21:52
-
21:50
-
21:42
-
21:34
-
21:26
-
21:24
-
21:22
-
21:22
-
21:18
-
21:16
-
21:15Деян Ловрен близок к переходу в «Зенит» Эксклюзив
-
21:10
-
21:08
-
21:03
-
21:02
-
21:02
-
20:56
-
20:50
-
20:45
-
20:43
-
20:37
-
20:30
-
20:24
-
20:23
-
20:23
-
19:57
-
19:51
-
19:34
-
19:31
-
19:21
Партнерский контент