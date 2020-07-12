Арнор Сигурдссон не сыграет с «Локомотивом»

Исландский полузащитник московского ЦСКА Арнор Сигурдссон пропустит матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом».

В матче 28-го тура с «Рубином» (1:1) Сигурдссон получил жёлтую карточку, которая стала для него четвёртой в нынешнем сезоне. Таким образом, хавбек дисквалифицирован на один матч.

ЦСКА, набрав 47 очков, занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Локомотив» (51) — на 2-м месте. Матч «Локомотив» — ЦСКА состоится 16 июля. Встреча пройдёт в Москве на стадионе «РЖД Арена». Начало матча — в 20:30 мск.

Сигурдссон перешёл в ЦСКА летом 2018 года из «Норрчёпинга». Сумма трансфера составила € 4 млн. В нынешнем сезоне 21-летний хавбек провёл 22 матча в РПЛ, забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.