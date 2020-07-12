Уткин: чемпионство в России не выигрывается, а проигрывается. Класса нет ни у кого

Известный блогер Василий Уткин прокомментировал ситуацию в турнирной таблице РПЛ после 28-го тура.

«Приятно, что „Локомотив“, несмотря на все давление и невзгоды, верен своему стилю. Как Юрий Палыч, кряхтя и подпрыгивая, вымучил с третьего — или четвертого, не помню — раза золотой матч, пришлось вдохновения Эдера ждать, а это штука редкая, — так вот и сейчас попадает в ЛЧ. Удалось подхватить Николичу, надо признать. И это ещё в сложной ситуации — тогда болельщики болели, а сейчас-то матом кроют.

Ну, а если серьёзно — я ж говорю: чемпионство в России не выигрывается, а проигрывается. Класса нет ни у кого. В этот раз Юрий Палыч проиграл чемпионство к декабрю, и «Зенит» доехал на расслабоне; ну, теперь это переметнулось, значит, на борьбу за второе место. Что «Локо», что «Краснодар», вот ЦСКА, тоже некоторые думали — ход набрал, а дело-то всё то же.

Старинная РПЛьная игра. Проиграй предпоследним! Это и будет победа. Жаль, не будет переходных. Я бы посмотрел на реактивный взлёт милого моему сердцу Тедеско. Он бы, если б дело дошло до переходных, обставил «Фэлконы» Маска просто на вдохновении", — написал Уткин в своём телеграм-канале.