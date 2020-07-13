Сборная Португалии: никто не забивает в 2020 году столько голов, как Криштиану Роналду

Пресс-служба сборной Португалии восторженно отозвалась о капитане национальной команды и нападающем туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду.

«В этом году в главных европейских чемпионатах никто не забивает столько, сколько наш капитан Криштиану Роналду. 14 матчей, 18 голов», — говорится в официальном «твиттере» португальской национальной команды.

Роналду перешёл в «Ювентус» летом 2018 года из мадридского «Реала». Сумма трансфера составила € 117 млн. В нынешнем сезоне 35-летний форвард принял участие в 28 матчах чемпионата Италии (все — в основном составе), в которых стал автором 28 забитых мячей (11 — с пенальти), а также отдал пять результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.