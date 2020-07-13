«Манчестер Сити» выступил с заявлением после отмены дисквалификации в Лиге чемпионов

«Манчестер Сити» на своём официальном сайте опубликовал заявление по поводу решения спортивного арбитражного суда отменить дисквалификацию клуба в еврокубках.



«Манчестер Сити» приветствует сегодняшнее решение и видит в нём подтверждение позиции клуба и совокупности доказательств, которые нам удалось предоставить. Клуб хотел бы поблагодарить членов комиссии за их усердие и профессионализм в ходе рассмотрения дела. Мы также вместе со своими юристами ожидаем полное решение суда», — говорится в заявлении.



Напомним, УЕФА дисквалифицировал «горожан» из еврокубков за нарушение финансового фэйр-плей. Клуб обвинялся в финансовых махинациях со спонсорскими контрактами. Первоначальный срок отстранения команды составлял два сезона, однако манкунианцы подали апелляцию на решение организации. Из-за пандемии коронавируса рассмотрение дела затянулось, а вынесение вердикта было отложено на июль.

Суд отменил дисквалификацию «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов