Новый сезон в первой и второй лигах Украины начнётся в сентябре

Старт сезона-2020/2021 в первой и второй лигах Украины (второй и третий по силе дивизионы страны) намечен на 4 сентября, сообщает Meta-ratings.com.ua, ссылаясь на слова директора Профессиональной футбольной лиги Евгения Мороза.

Ещё раньше, 24-25 августа, некоторые команды второй лиги примут участие в первом этапе розыгрыша Кубка Украины. Но на этот момент сложно спрогнозировать, сколько команд, представляющих третий дивизион, выйдет на старт первенства, соперничество в котором снова пройдёт в двух подгруппах.

Из-за пандемии коронавирусной инфекции кампания-2019/2020 в первой и второй лигах Украины была приостановлена. Футбольные власти страны приняли решение не доигрывать матчи, при этом команды Премьер-лиги после паузы продолжили сезон.