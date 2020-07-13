Новый сезон в первой и второй лигах Украины начнётся в сентябре
Старт сезона-2020/2021 в первой и второй лигах Украины (второй и третий по силе дивизионы страны) намечен на 4 сентября, сообщает Meta-ratings.com.ua, ссылаясь на слова директора Профессиональной футбольной лиги Евгения Мороза.
Ещё раньше, 24-25 августа, некоторые команды второй лиги примут участие в первом этапе розыгрыша Кубка Украины. Но на этот момент сложно спрогнозировать, сколько команд, представляющих третий дивизион, выйдет на старт первенства, соперничество в котором снова пройдёт в двух подгруппах.
Из-за пандемии коронавирусной инфекции кампания-2019/2020 в первой и второй лигах Украины была приостановлена. Футбольные власти страны приняли решение не доигрывать матчи, при этом команды Премьер-лиги после паузы продолжили сезон.
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