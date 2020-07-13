«Интер» готов серьёзно снизить требования к «Локомотиву» по Жоау Мариу

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе сообщил, что полузащитник Жоау Мариу, выступающий за клуб на правах аренды из «Интера», по-прежнему может остаться в команде.
«Есть возможность зацепить его, но важна позиция тренера. «Интер» готов к очень серьёзному снижению своих запросов, но вопрос пока остаётся в подвешенном состоянии», — цитирует Кикнадзе ТАСС.
В конце мая сообщалось, что «Локомотив» уведомил «Интер» о решении не выкупать Мариу по истечении аренды. Впоследствии появлялась информация об интересе к португальцу со стороны «Марселя» и «Сельты», за которую выступает принадлежащий «железнодорожникам» нападающий Фёдор Смолов.
Мариу перешёл в «Локомотив» прошлым летом. В нынешнем сезоне он провёл 17 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи.
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