Белорусские футболистки попросили федерацию проверить пол одного из игроков лиги

18 футболисток одного из женских клубов Беларуси написали открытое письмо в Белорусскую федерацию футбола (АБФФ), в котором попросили проверить пол форварда минского «Динамо-БГУФК» Салиматы Симпоре, сообщает Tut.
«Для участия в чемпионате Республики Беларусь по футболу среди женских команд Высшей лиги за «Динамо-БГУФК» был заявлен игрок Симпоре Салимата. В скором времени в СМИ появился ряд статей, ставящих под сомнение гендерную принадлежность данного спортсмена к женскому полу.
Также на основании визуальных контактов в матчах чемпионата с «Динамо-БГУФК» спортсменки из соревнующихся команд сомневаются в «допинговой чистоте» вышеупомянутого игрока (на основании антропометрических данных).
Основываясь на регламентирующих документах АБФФ, а также руководствуясь основополагающим девизом ФИФА фэйр-плей, инициативная группа спортсменов просит детально разобраться в сложившейся ситуации, а именно подтвердить либо опровергнуть легитимность участия в чемпионате игрока Симпоре Салиматы.
Данная двоякая ситуация подрывает не только престиж чемпионата Республики Беларусь, но и ставит под сомнение правомерность и честность проведения чемпионатов АБФФ. Более того, нарушаются базисные принципы проведения соревнований по футболу ФИФА фэйр-плей, а также возникает вопрос о возможном сговоре лиц с целью завоевания чемпионского титула по футболу республики среди женщин и дальнейшего выхода команды в Лигу чемпионов.
Основываясь на вышеперечисленных фактах, просим провести генетическое обследование гендерной принадлежности и уровня тестостерона спортсменки Симпоре Салиматы», — говорится в письме футболисток.
Салимата Симпоре
Фото: сайт «Динамо-БГУФК»
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