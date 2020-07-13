«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон»: прямая онлайн-трансляция начнётся в 22:00

Сегодня, 13 июля, состоится матч «Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Встреча 35-го тура английской Премьер-лиги пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Начало — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Крисом Каваной (Ланкашир, Англия). Ему будут помогать Сиан Мэсси (Англия) и Скотт Леджер (Англия). Резервный арбитр — Энтони Тейлор (Уитеншоу, Манчестер, Англия).
Встреча команд в первом круге прошла 31 августа 2019 года в Саутгемптоне и завершилась вничью со счётом 1:1.
«Манчестер Юнайтед» занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 58 очков в 34 матчах. «Саутгемптон» (44) — на 12-м месте. Лидером соревнований является «Ливерпуль» (94), команда досрочно обеспечила себе чемпионский титул.
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