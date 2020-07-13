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Отец Холанда: Эрлинг, возвращайся к работе. Ночная жизнь большого города не для тебя

Отец Холанда: Эрлинг, возвращайся к работе. Ночная жизнь большого города не для тебя
Футбол / Германия 0

Альф-Инге Холанд, отец норвежского нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда, отреагировал на инцидент со своим сыном, которого выгнали из ночного клуба в Норвегии.

«Эрлинг, возвращайся к работе. Ночная жизнь большого города не для тебя», — написал Холанд-старший в своём «твиттере», опубликовав фотографию с топором.

Эрлинг вернулся в Норвегию после окончания сезона-2019/2020 в немецкой Бундеслиге. «Боруссия» финишировала на втором месте в турнирной таблице, отстав на 13 очков от мюнхенской «Баварии».

Холанд перешёл в дортмундскую команду из «Ред Булл Зальцбург» в минувшее зимнее трансферное окно за € 20 млн. В составе «шмелей» нападающий провёл 18 матчей во всех турнирах, забил 16 мячей и отдал три результативные передачи.

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