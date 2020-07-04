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Зане не фотографировался в футболке с десятым номером из уважения к Коутиньо

Зане не фотографировался в футболке с десятым номером из уважения к Коутиньо
Футбол / Германия 0

Пресс-служба футбольного клуба «Бавария» объяснила, почему ставший игроком клуба Лерой Зане не позировал для фото в футболке с десятым номером, который был ранее ему присвоен.

«Зане принял решение не использовать футболку с десятым номером для фото после трансфера из уважения к Коутиньо, который продолжит выступать под этим номером в оставшихся матчах Лиги чемпионов», – сообщила «Бавария» в социальной сети „Твиттер“.

Общая стоимость трансфера немецкого форварда составила примерно € 60 млн.

Напомним, на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов «Баварии» предстоит провести ответный матч с лондонским «Челси». В первом матче, который стал для немецкой команды гостевым, мюнхенцы разгромили соперника со счётом 3:0.

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