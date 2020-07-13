Аджоев: тульский «Арсенал» не ведёт переговоров, связанных с должностью главного тренера

Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев прокомментировал ситуацию с главным тренером команды.



«Тульский «Арсенал» не ведёт на данный момент никаких переговоров, связанных с должностью главного тренера команды. У нас нет никаких кандидатов, никаких списков, мы не ищем главного тренера. Безусловно, нам очень приятно, что сейчас в Тулу практически в ежедневном режиме «отправляют» уважаемых как российских, так и зарубежных специалистов: Сёмина, Рахимова, Гончаренко, Вайсса и других. Это говорит о том, что все последние годы мы работали не зря, подняв тульский «Арсенал» на новую высоту. Такой интерес к нашему клубу — тоже критерий и оценка работы. Однако сейчас команду возглавляют Сергей Подпалый и Николай Ковардаев. Под их руководством мы выиграли два матча из трёх. Причём в непростых условиях, когда ребята проявили характер и самоотдачу, а тренеры показали, что управляют игрой. Шесть очков из девяти возможных — достойный результат. Все публикации, слухи и другая информация, что тот или иной специалист может возглавить тульский «Арсенал», являются не более чем вымыслом или фантазией. Мы сконцентрированы исключительно на двух оставшихся матчах чемпионата. Никаких переговоров и консультаций ни с кем ведём», — сказал Аджоев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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