«Гранада» — «Реал»: составы команд на матч 36-го тура чемпионата Испании

Стали известны составы на матч 36-го тура испанской Примеры «Гранада» — «Реал Мадрид».

«Реал»: Куртуа, Менди, Варан, Карвахаль, Рамос, Модрич, Каземиро, Кроос, Вальверде, Иско, Бензема.



Запасные: Милитао, Альтубе, Ареола, Гутьеррес, Эрнандес, Бэйл, Азар, Винисиус, Васкес, Б. Диас, Родриго.

«Гранада»: Силва, Фулкье, Х. Санчес, Азиз, Вико, Диас, Кини, Мачис, Эррера, К. Фернандес, Дуарте.



Запасные: Сольдадо, Этеки, Кёйбаши, Эксандель, Пуэртас, Антоньин, Монторо, Родригес, Санчес, Кошта, Нева.

Встреча 36-го тура пройдёт на стадионе «Лос-Карменес» в Гранаде. Начало — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Мадридский «Реал» возглавляет турнирную таблицу испанской Примеры, в 35 матчах набрав 80 очков, «Гранада» (50) занимает 10-е место.