«Гранада» — «Реал»: составы команд на матч 36-го тура чемпионата Испании

Стали известны составы на матч 36-го тура испанской Примеры «Гранада» — «Реал Мадрид».
«Реал»: Куртуа, Менди, Варан, Карвахаль, Рамос, Модрич, Каземиро, Кроос, Вальверде, Иско, Бензема.
Запасные: Милитао, Альтубе, Ареола, Гутьеррес, Эрнандес, Бэйл, Азар, Винисиус, Васкес, Б. Диас, Родриго.
«Гранада»: Силва, Фулкье, Х. Санчес, Азиз, Вико, Диас, Кини, Мачис, Эррера, К. Фернандес, Дуарте.
Запасные: Сольдадо, Этеки, Кёйбаши, Эксандель, Пуэртас, Антоньин, Монторо, Родригес, Санчес, Кошта, Нева.
Встреча 36-го тура пройдёт на стадионе «Лос-Карменес» в Гранаде. Начало — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Мадридский «Реал» возглавляет турнирную таблицу испанской Примеры, в 35 матчах набрав 80 очков, «Гранада» (50) занимает 10-е место.
- 13 июля 2020
-
23:01
-
22:54
-
22:52
-
22:32
-
22:28
-
22:02
-
21:47
-
21:27
-
21:21
-
21:17
-
20:54
-
20:39
-
20:32
-
20:08
-
20:00
-
20:00
-
19:46
-
19:45
-
19:28
-
19:09
-
19:00
-
18:55
-
18:50
-
18:44
-
18:44
-
18:27
-
18:27
-
18:20
-
18:06
-
17:58
-
17:24
-
17:17
-
17:12
-
17:09
-
17:07