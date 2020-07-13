Давид де Хеа проводит 400-й матч за «Манчестер Юнайтед»
Матч 35-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон» стал 400-м в футболке «красных дьяволов» для вратаря Давида де Хеа.
После первого тайма «Манчестер Юнайтед» ведёт со счётом 2:1. Авторами забитых мячей стали Маркус Рашфорд и Антони Марсьяль. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Де Хеа перешёл в «Манчестер Юнайтед» летом 2011 года из мадридского «Атлетико». Сумма трансфера составила € 25 млн. В нынешнем сезоне 29-летний испанец принял участие в 34 матчах английской Премьер-лиги (все — в основном составе), в которых пропустил 33 мяча и получил две жёлтые карточки. Контракт игрока с английским клубом действует до лета 2023 года с возможностью продления ещё на один год.
Де Хеа: приношу извинения за то, что побил рекорд Шмейхеля
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