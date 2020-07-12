Арбитр Безбородов установил новый рекорд по числу матчей в чемпионате России

Судья Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга установил новый рекорд по количеству проведённых матчей в чемпионате России, сообщает пресс-служба РФ.

Бригада арбитров во главе с Безбородовым обслуживала матч 28-го тура РПЛ между московским «Локомотивом» и «Уфой» (1:1). 47-летний Безбородов провёл свой 227-й матч в чемпионате России. Предыдущий судейский рекорд по количеству игр принадлежал Алексею Николаеву (226) из Москвы.

На третьем месте среди арбитров по количеству проведённых встреч в РПЛ — Юрий Баскаков. Пятое место в списке занимает действующий арбитр Сергей Карасёв (184).

Судейскую карьеру Безбородов начал в 2001 году. Матчи высшего дивизиона России судит с 2007 года. Судья региональной категории.