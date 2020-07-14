Гари Невилл: УЕФА не в состоянии организовать даже собственные дисциплинарные меры

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гари Невилл прокомментировал решение о снятии запрета на участие в Лиге чемпионов для «Манчестер Сити», предложив свою модель финансового фейр-плей.

«Не удивительно, что в серьёзном суде «Манчестер Сити» смог выиграть это дело, потому что УЕФА — организация, которая просто не может организовать даже собственные дисциплинарные меры. УЕФА не в состоянии дать правильного дисциплинарного наказания — мы знали это годами, и годами они, конечно, не могут это исправить.

В корне неверно, что владельцам вводятся ограничения на вложение денег в футбольные клубы. Будь то «Челси», «Манчестер Сити» или «Блэкберн» — все эти истории, которые мы слышали в Премьер-лиге за последние 20 лет или около того, если бы ФФП был реализован в полном объёме, не было бы никакого дополнения к «Манчестер Юнайтед», «Арсеналу» и другим клубам. Я не верю, что это правильно. Всегда были богатые владельцы, инвестирующие в футбольные клубы, и это не изменится. Финансовый фэйр-плей нуждается в переходе на другую модель.

Владелец должен выполнять обязательства, которые он берёт на себя — это моё мнение о том, как создать модель устойчивого развития в футбольном клубе.

Если «Манчестер Сити» подписывает контракты на сумму £ 200 млн на следующие 4 года, и у них есть обязательства, возложенные на клуб, то у них должны быть финансовые возможности, чтобы выполнить эти обязательства. Если убыток в год составляет £ 50 млн, то владелец должен: будь то через банковскую гарантию или облигацию, выполнять обязательства, которые берёт на себя. Они не должны оставлять в беспорядке то, что, по сути, является активами сообщества», — цитирует Невилла Sky Sports.

Напомним, что ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил вердикт по делу об отстранении «Манчестер Сити» от Лиги чемпионов. Дисквалификацию английского клуба было решено отменить. При этом штраф, который по решению УЕФА изначально составлял € 30 млн, сокращён до € 10 млн.