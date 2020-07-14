«Милану» был предложен аргентинский форвард, которым интересовался «Краснодар»

Итальянскому «Милану» были предложены услуги 22-летнего аргентинского форварда Науэля Бустоса, выступающего на родине за «Тальерес», сообщает Calciomercato.
Агенты встретились с руководством «Милана» в Италии, чтобы обсудить рынок южноамериканских игроков и оценить их стоимость. Именно на этой встрече обсуждался возможный переход Бустоса. Однако «Милан» не готов платить за нападающего прописанные в контракте € 15 млн в качестве отступных. В ситуацию может вмешаться другой клуб из Италии — «Рома», чей спортивный директор готов вступить в переговоры по игроку.
Напомним, ранее сообщалось, что «Краснодар» готов был выложить за игрока € 7 млн. Помимо российского клуба заинтересованность в игроке проявляли «Атлетико Минейро», «Валенсия», «Севилья» и «Порту».
В текущем сезоне Бустос принял участие в 21 встрече за «Тальерес» во всех турнирах, в которых забил 10 мячей и отдал 4 результативные передачи. Также на его счету 3 игры за олимпийскую сборную Аргентины, в составе которой ему также удалось отметиться забитым мячом. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в € 6,7 млн.
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