«Даже от игры отвлёкся». Вадим Евсеев — о фанатах «Локомотива», скандировавших его имя

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев в своём «инстаграме» поделился эмоциями от тёплого приёма, который ему устроили болельщики «Локомотива» во время матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги (1:1).



В ходе встречи фанаты «железнодорожников» скандировали имя специалиста, который в бытность футболистом защищал цвета московского клуба.



«Не ожидал. Даже от игры на несколько секунд отвлёкся. Что говорить, было приятно. Спасибо вам за такое отношение!» — написал Евсеев.



Евсеев выступал за «Локомотив» с 2000 по 2006 год. В составе «железнодорожников» экс-защитник два раза стал чемпионом России, трижды завоевал Кубок и дважды – Суперкубок. В ходе своей карьеры также играл за «Спартак», «Торпедо», «Сатурн», «Торпедо-БелАЗ» и тульский «Арсенал».

Евсеев: «Уфа» в матче с «Локомотивом» недоработала один момент. Жаль, что недотерпели