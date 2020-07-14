Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Даже от игры отвлёкся». Вадим Евсеев — о фанатах «Локомотива», скандировавших его имя

«Даже от игры отвлёкся». Вадим Евсеев — о фанатах «Локомотива», скандировавших его имя
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев в своём «инстаграме» поделился эмоциями от тёплого приёма, который ему устроили болельщики «Локомотива» во время матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги (1:1).

В ходе встречи фанаты «железнодорожников» скандировали имя специалиста, который в бытность футболистом защищал цвета московского клуба.

«Не ожидал. Даже от игры на несколько секунд отвлёкся. Что говорить, было приятно. Спасибо вам за такое отношение!» — написал Евсеев.

Евсеев выступал за «Локомотив» с 2000 по 2006 год. В составе «железнодорожников» экс-защитник два раза стал чемпионом России, трижды завоевал Кубок и дважды – Суперкубок. В ходе своей карьеры также играл за «Спартак», «Торпедо», «Сатурн», «Торпедо-БелАЗ» и тульский «Арсенал».

Евсеев: «Уфа» в матче с «Локомотивом» недоработала один момент. Жаль, что недотерпели
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020