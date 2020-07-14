«Даже от игры отвлёкся». Вадим Евсеев — о фанатах «Локомотива», скандировавших его имя
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев в своём «инстаграме» поделился эмоциями от тёплого приёма, который ему устроили болельщики «Локомотива» во время матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги (1:1).
В ходе встречи фанаты «железнодорожников» скандировали имя специалиста, который в бытность футболистом защищал цвета московского клуба.
«Не ожидал. Даже от игры на несколько секунд отвлёкся. Что говорить, было приятно. Спасибо вам за такое отношение!» — написал Евсеев.
Евсеев выступал за «Локомотив» с 2000 по 2006 год. В составе «железнодорожников» экс-защитник два раза стал чемпионом России, трижды завоевал Кубок и дважды – Суперкубок. В ходе своей карьеры также играл за «Спартак», «Торпедо», «Сатурн», «Торпедо-БелАЗ» и тульский «Арсенал».
Евсеев: «Уфа» в матче с «Локомотивом» недоработала один момент. Жаль, что недотерпели
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