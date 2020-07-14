В Румынии не забили пенальти с трёх попыток. Вратарь отбил два удара и был удалён с поля

Необычный случай произошёл в матче второй лиги Румынии между «Рапидом» и «Петролулом».
«Рапид» с 28-й минуты играл в меньшинстве, а на 65-й получил в свои ворота пенальти. 19-летний вратарь Михай Попа отбил удар, но рефери не засчитал попытку, поскольку голкипер вышел из ворот. Попа был недоволен решением судьи и за свои протесты получил жёлтую карточку.
Второй удар с 11-метровой отметки наносил другой футболист «Петролула», но ситуация повторилась — Попа раньше времени вышел из ворот и отбил мяч. Арбитр снова попросил перебить пенальти. За эмоциональные протесты против этого решения судья удалил голкипера, показав красную карточку.
На поле вышел запасной вратарь «Рапида», а к 11-метровой отметке подошёл уже третий игрок «Петролула». На этот раз мяч пролетел выше ворот.
Финальный свисток зафиксировал ничью — 0:0.
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