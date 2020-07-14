Полиция ведёт расследование в отношении 10-летнего сына Криштиану Роналду

Полиция острова Мадейры ведёт расследование после того, как в Сети появилось видео, как 10-летний сын звёздного нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду самостоятельно управляет гидроциклом, сообщает The Sun.
Автором видео является тётя подростка — Элма, которая является сестрой Роналду, она же и загрузила отснятый видеоролик в социальные сети. Португальская пресса утверждает, что видео, было снято в субботу в Пол-ду-Мар у юга Мадейры, где Криштиану Роналду-младший отдыхает с родственниками.
Фото: thesun.co.uk
Начальник морской полиции Геррейро Кардосу подтвердил, что сейчас проводится расследование данного инцидента. Он заявил, что ему известно о произошедшем, и теперь уточняются обстоятельства, чтобы точно выяснить, что произошло, и нужно ли накладывать штраф. Он также заявил, что для использования гидроциклов необходима лицензия шкипера, а иметь её могут только взрослые.
В соответствии с португальским законодательством размер штрафа за катание на гидроцикле без соответствующей лицензии составляет от £ 268 до £ 2,6 тыс. Группы или частные фирмы могут быть оштрафованы на сумму до £ 10,7 тыс.
Хотя в понедельник, 13 июля, видеозаписи уже не было на странице Эльмы в «Инстаграм», она продолжала загружать фотографии, которые, как предполагалось, были сделаны в том же путешествии, демонстрируя сына Роналду на лодке вместе с ней и её мамой Долорес.
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