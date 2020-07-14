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Судья Федотов считает, что в матче «Ахмат» — «Зенит» нужно было удалить ещё одного игрока

Судья Федотов считает, что в матче «Ахмат» — «Зенит» нужно было удалить ещё одного игрока
Футбол / РПЛ 0

Арбитр Игорь Федотов оценил работу судьи Михаила Вилкова, обслуживавшего матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги «Ахмат» – «Зенит» (1:1).

«Вилков верно показал вторую жёлтую Ригони. Хоть он и сыграл в мяч, но по итогу наступил на ногу Глушакову. Единственный минус Вилкова в том, что он не сразу показал жёлтую карточку. Наверное, ему кто-то из помощников подсказал. Либо он забыл, что у Ригони уже была карточка, хотя их было не так много в том матче.

На 86-й минуте судья показал жёлтую карточку Исмаэлу. С этим я не соглашусь, следовало показать прямую красную карточку. Игрок «Ахмата» со скоростью, прямой ногой и шипами шёл в Оздоева. Не понимаю, почему VAR в лице Еськова не вмешался. Это явная и очевидная ошибка. Чего они хотели в том моменте? Чтобы у Оздоева нога оторвалась, что ли? А потом бы прикрепили ему ногу на скотч и сказали: «Не, брат, это жёлтая». Была 86-я минута, конец игры. За такое надо удалять», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Полный разбор судейства в 28-м туре РПЛ читайте на «Чемпионате».

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