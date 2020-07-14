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«Ростов» устроил голосование: кто нанёс ущерб деловой репутации РПЛ — Карпин или Прядкин?

«Ростов» устроил голосование: кто нанёс ущерб деловой репутации РПЛ — Карпин или Прядкин?
Футбол / РПЛ 0

«Ростов» на своей странице во «ВКонтакте» устроил голосование. Болельщикам предложили ответить на вопрос: кто нанёс ущерб деловой репутации Российской Премьер-Лиги?

В опросе два варианта ответа. Первый – «Валерий Карпин и цитата великого тренера «Нет предела человеческой мерзости». Второй – «Президент РПЛ Сергей Прядкин, допустивший проведение матча «Сочи» – «Ростов», где на поле вышли школьники, которые не тренировались три месяца».

Напомним, после встречи с «Оренбургом» Карпин сказал: «Процитирую Бышовца. Нет предела человеческой мерзости! Раньше был Росгосстрах чемпионат России, а сейчас Роспотребнадзор чемпионат России. Это ненормальный чемпионат России. И об этом говорят во всём мире». Сегодня специалист показал обращение Прядкина к председателю комитета по этике РФС с просьбой рассмотреть его комментарий и сопроводил его такой подписью: «Ух ты! Оказывается, у нас есть президент РПЛ, который заботится об имидже лиги».

Карпин: ух ты! Оказывается, у нас есть президент РПЛ, который заботится об имидже лиги
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