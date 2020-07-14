Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Пюник» расстался с главным тренером Романом Березовским

«Пюник» расстался с главным тренером Романом Березовским
Футбол / Прочие турниры 0

Ереванский “Пюник” объявил о прекращении сотрудничества с Романом Березовским в качестве главного тренера.

«Пюник» расторг контракт с главным тренером команды Романом Березовским по взаимному согласию сторон. Березовский сконцентрируется на работе в национальной сборной Армении. ФК «Пюник» продолжит сотрудничество с Березовским, направленное на развитие школы вратарей в футбольной академии «Пюник», учитывая опыт, талант и заслуги специалиста», — говорится в сообщении на официальной странице армянского клуба в «Инстаграме».

Березовский возглавил «Пюник» в январе 2020 года. В нынешнем сезоне ереванский клуб не попал в первую шестёрку, которая ведёт борьбу за медали и места в еврокубках, и финишировал на восьмом месте.

«Пюник», который возглавляет Роман Березовский, опроверг слухи о ликвидации клуба
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020