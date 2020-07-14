«Пюник» расстался с главным тренером Романом Березовским
Ереванский “Пюник” объявил о прекращении сотрудничества с Романом Березовским в качестве главного тренера.
«Пюник» расторг контракт с главным тренером команды Романом Березовским по взаимному согласию сторон. Березовский сконцентрируется на работе в национальной сборной Армении. ФК «Пюник» продолжит сотрудничество с Березовским, направленное на развитие школы вратарей в футбольной академии «Пюник», учитывая опыт, талант и заслуги специалиста», — говорится в сообщении на официальной странице армянского клуба в «Инстаграме».
Березовский возглавил «Пюник» в январе 2020 года. В нынешнем сезоне ереванский клуб не попал в первую шестёрку, которая ведёт борьбу за медали и места в еврокубках, и финишировал на восьмом месте.
«Пюник», который возглавляет Роман Березовский, опроверг слухи о ликвидации клуба
- 14 июля 2020
-
18:44
-
18:42
-
18:31
-
18:20
-
18:08
-
17:51
-
17:43
-
17:32
-
17:23
-
17:14
-
17:06
-
17:01
-
16:56
-
16:44
-
16:22
-
16:20
-
16:10
-
16:03
-
15:54
-
15:48
-
15:44
-
15:30
-
15:28
-
14:58
-
14:50
-
14:22
-
14:16
-
13:59
-
13:47
-
13:28
-
13:01
-
12:57
-
12:53
-
12:42
-
12:36
Партнерский контент