«Пюник» расстался с главным тренером Романом Березовским

Ереванский “Пюник” объявил о прекращении сотрудничества с Романом Березовским в качестве главного тренера.

«Пюник» расторг контракт с главным тренером команды Романом Березовским по взаимному согласию сторон. Березовский сконцентрируется на работе в национальной сборной Армении. ФК «Пюник» продолжит сотрудничество с Березовским, направленное на развитие школы вратарей в футбольной академии «Пюник», учитывая опыт, талант и заслуги специалиста», — говорится в сообщении на официальной странице армянского клуба в «Инстаграме».

Березовский возглавил «Пюник» в январе 2020 года. В нынешнем сезоне ереванский клуб не попал в первую шестёрку, которая ведёт борьбу за медали и места в еврокубках, и финишировал на восьмом месте.